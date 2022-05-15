بالصور.. حديقة مهملة في كربلاء تتحول الى مكان

2022/05/15 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت حديقة عامة في منطقة حي العامل

بمحافظة كربلاء المقدسة، الى مكان مخيف

بسبب عدم وجود الانارة وعد الاهتمام بها

منذ سنوات.

وذكر اهالي حي العامل / المنطقة الاولى،

لوكالة نون الخبرية، ان "الحديقة

الوا

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