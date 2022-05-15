ايران تستثمر اكثر من 7.5 مليار دولار لسحب كميات اكبر من حقل نفطي مشترك مع العراق تصل لـ600 الف برميل يوميًا

2022/05/15 | 17:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعمل ايران على زيادة الانتاج من حقل ازادكان المشترك مع العراق، الى نحو 600 الف برميل يوميًا، وباستثمار ضخم اولي تبلغ قيمته 7.5 مليار دولار.

وقال مدير التخطيط في شركة النفط الوطنية الإيرانية كريم زبيدي على هامش معرض النفط الـ 26 في إيران انه “سيجري وفقا للخطط المرسومة في حقل آزادكان المشترك حتى نهاية العام الايراني الجاري، انتاج 220 ألف برميل من النفط يوميا في المرحلة الاولى ، ورفع الانتاج في المرحلة الثانية الى 570 الف برميل يوميا في حقل آزادكان الشمالي والجنوبي”.

ويُعَدّ “آزادكان” أضخم حقل نفط إيراني مشترَك، بمساحة 1500 كيلومتر مربَّع، وتُقدّر احتياطاته بنحو 32 مليار برميل، ويتمّ تطويره في الجانبين الشمالي والجنوبي حالياً.

وذكر زبيدي أيضا أن “أولويتنا هي التنمية في الحقول المشتركة لغرب كارون وبارس الجنوبي ، ونحاول توجيه الموارد غير الرأسمالية والتركيز حسب الأولوية على الحقول المشتركة”.

وأضاف مدير التخطيط في شركة النفط الوطنية الإيرانية أن “أولويتنا هي تطوير حقول آزادكان الشمالية والجنوبية ويادآوران وياران وبارس الجنوبي والمراحل 13 و 22 و 23 و 24 ومصفاة المرحلة 14 ، مشيرا إلى إلى أن “أهم أولوياتنا في الاستثمار هي تركيز الموارد غير النفطية في هذا المجال أيضًا”.

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