2022/05/15 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف العزم يعلق على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتحديد صلاحيات حكومة تصريف الاعمال

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