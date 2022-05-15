مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الثلاثاء المقبل بخصوص الوضع بالعراق

2022/05/15 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت بعثة الامم المتحدة بالعراق يونامي، اليوم الاحد، عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة الثلاثاء المقبل بخصوص الوضع بالعراق.

وذكرت البعثة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن الوضع المتعلق بالعراق يوم الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 3:00 مساءً بتوقيت نيويورك (10:00 مساءً بتوقيت بغداد)".

وبينت أنه "من المتوقع أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام جانين هينيس بلاسخارت بإطلاع الجلسة على التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة".

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