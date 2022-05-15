2022/05/15 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "تركيا أوضحت أن نيتها ليست منع العضوية"، ردًا على سؤال من فريد بليتغن مراسل CNN في برلين، الأحد، عبر اتصال الفيديو.

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