أي استقلالية لدولة تستورد غذاء مواطنيها؟ - الطاهر المعز

2022/05/15 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، يوم 14 أيار/مايو 2022، إنه يشعر "بقلق عميق بشأن نقص الغذاء الذي يهدد بانتشار الجوع في أنحاء مختلفة من العالم، بسبب الحرب في أوكرانيا والوضع المأساوي الذي نتج عنها"، وقبل هذا التّصريح بيومٍ واحدٍ، يوم الجمعة 13 أيار/مايو 2022، انطلق، في مدينة "شتوتغارت" الألمانية اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة دول السبع (كانوا ثمانية قبل إقصاء روسيا)، بعنوان ""تأمين الأمن الغذائي ا ......





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