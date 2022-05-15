العراق وتونس يوقعان مذكرة تعاون مشترك في مجال لعبة الكيوكوشنكاي

2022/05/15 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع وقع العراق ونظيره التونسي، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مشترك في مجال لعبة الكيوكوشنكاي.وقال رئيس الاتحاد العراقي عمار عدنان وهيب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتفاقية العراقية - التونسية من أهم البروتكولات التي وقعها العراق مؤخرا، وفق توجيهات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بضرورة الانفتاح خارجيا مع دول متقدمة في مجال اللعبة"، مبينا أن "تونس من أقوى المنتخبات العربية الى الجانب العراق في مجال اللعبة، فضلا عن امكانياتها على مستوى القارة الأفريقية".وأضاف، أن "الاتفاق تضمن اقامة المعسكرات التدريبية والتحكيمية وتبادل الخبرات الادارية، فضلا عن اقامة بطولات دولية مشتركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية".ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد التونسي للكيوكوشنكاي التونسي طه بقه، أن "العراق من أهم وأقوى الدول العربية في مجال اللعبة، وما حصولهم على أربع ميداليات ملونة ومن ضمنها الذهب في بطولة العالم الأخيرة في بولندا الا دليل على قوة وتطور اللعبة في العراق".وأضاف، أن "العلاقة الكبيرة التي تربط تونس والعراق جعلتنا نتسارع لتوقيع تلك الاتفاقية التي سيجني ثمارها البلدان رياضيا قريبا، مبينا أن المنتخب التونسي سيكون متواجدا في العراق بأقرب فرصة ممكنة".وختم رئيس الاتحاد التونسي حديثه بالقول، إن "هناك بطولات عديدة تنتظر البلدين سواء في القارة الاسيوية او الأفريقية وبالتالي تبادل الخبرات ضروري جدا للمنتخبين، مشيدا بالوقت ذاته بحسن سلوك الرياضيين العراقيين في جميع الدورات والمعسكرات والندوات التي يتواجدون فيها والتزامهم العالي بالتعليمات التي يصدرها رئيس الاتحاد العراقي".يذكر أن رئيس الأتحاد الدولي أنطونيو بانيرو ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي صادق كوكه شهدا توقيع البروتكول الرياضي بين العراق وتونس وأشادا به كثيرا".

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