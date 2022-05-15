تحدث مع نظيره التركي.. بلينكن

2022/05/15 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، عن ثقته بانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي (الناتو) بعد تقديمهما طلبا رسميا بهذا الصدد، بالرغم من الاعتراض الذي أبدته تركيا، ومؤكدا مواصل دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

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