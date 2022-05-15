2022/05/15 | 17:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف “العزم” يعلن موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ

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