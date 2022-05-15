نبذه عن تاريخ الصادرات النفطية العراقية الى الهند

2022/05/15 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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تحتل الهند المرتبة الثالثة كأكبر

مستهلك للنفط في العالم، خلف الصين

والولايات المتّحدة، وتستورد أكثر من 80%

من احتياجاتها من النفط.



ولذلك يعتبر

الهند من كبار مستوردي النفط با

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