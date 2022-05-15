تجاوز الخطط المقررة لانجازه.. سواعد العتبة الحسينية تسابق الزمن لانجاز مستشفى جديد في كربلاء (صور)

2022/05/15 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت ملاكات التنفيذ المباشر العاملة

في قسم المشاريع الهندسية التابع الى

العتبة الحسينية المقدسة من تحقيق نسب

انجاز متقدمة في مشروع انشاء مستشفى

الجهاز الهضمي وتجاوزت الخطط المقررة

لانجازه بسواعد وخبر

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