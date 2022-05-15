الهجرة تحصي عدد الأسر العائدة إلى صلاح الدين

2022/05/15 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - فليح العبيديأحصت وزارة الهجرة والمهجرين فرع صلاح الدين، اليوم الأحد، عدد الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في محافظة صلاح الدين.وقال مدير فرع الهجرة في صلاح الدين خالد محجوب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين قامت بتوفير 100 كرفان للعوائل التي تهدمت منازلها" ، مؤكداً أن "هناك تنسيقا عاليا مع منظمات الأمم المتحدة لتوفير هذه الخدمات للعائدين، ومستمرين في تقديم المساعدات الإغاثية بشكل دوري لغرض تشجيع هذه العوائل على العودة لمناطق سكناهم".وأضاف ، أن "موانع عودة العوائل النازحة تمكن في توفير الخدمات المعدومة في هذه المناطق ،بالإضافة إلى أن أغلب دور هذه المناطق مهدمة بالكامل" ،لافتاً إلى أن "هذه العوائل في حال عودتها تحتاج كذلك الى توفير فرص عمل".وأشار محجوب إلى أن "عدد العوائل التي عادت إلى محافظة صلاح الدين والمسجلة في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين فرع صلاح الدين بلغت 89,500 "، مبيناً أن "المتبقين من هذه العوائل متواجدين في مخيمات السليمانية آشتي وعربد وكذلك في أربيل".

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