مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن العراق الثلاثاء المقبل

2022/05/15 | 17:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ/ متابعة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد بعد غد الثلاثاء جلسة بشأن الوضع في العراق.وقالت البعثة في بيان لها إن “مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشأن الوضع المتعلق بالعراق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 آيار 2022 بالساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك (10:00 مساءً بتوقيت بغداد).

وأضاف البيان “من المتوقع أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام جانين هينيس بلاسخارت بإطلاع الجلسة على التطورات في العراق وعمل بعثة الأمم المتحدة”.

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