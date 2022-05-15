بيان من الجمعية الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بشأن الغاء قانون الغذاء

2022/05/15 | 17:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، الاحد، بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية الغاء قانون الأمن الغذائي.وقالت الجمعية، في بيان تقلته /المعلومة/ إن “قرارين جديدين أصدرتهما المحكمة الاتحادية العليا يضافان إلى قرارات المحكمة السابقة التي تهدف حماية النظام الديمقراطي وتحقيق السيادة الكاملة على كامل موارده الاقتصادية في كلّ جزء من أرض العراق، فقد […]

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