واشنطن تؤكد على دعمها إجراء تحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

2022/05/15 | 17:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تعازيه "الحارة" في مقتل صحفية قناة الجزيرة الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة.وقال: "نقدر العمل الصحفي الذي قامت به في حياتها".

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