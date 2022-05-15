المرور تنضم إلى أصوات الخبراء: ازدياد مضطرد بأعداد السيارات ولاتوسعة على طرق بغداد والمحافظات!

2022/05/15 | 18:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت مديرية المرور العامة، ان التسارع الكبير بدخول اعداد كبيرة من السيارات يقابله انعدام في توسعة الطرق وانشاء طرق جديدة.

وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل إن “هناك كماً هائلاً من المركبات التي دخلت البلاد بعد 2003، والأمر مضطرب لزيادة أعداد المركبات مع بقاء شوارع بغداد والمحافظات على حالها ولم تشهد الطرقات منذ 30 عاماً أي تطوير الا بشيء خجول جداً”.

وأضاف أن “أعداد السيارات التي دخلت البلاد يكاد يكون 7 ملايين مركبة عدا إقليم كردستان”، مشيراً إلى أن “على السائق مسؤولية كبرى لأن هناك علاقة بين الشارع والمركبة والسائق وهذا المثلث يتضمن حماية السائق والممتلكات العامة”.

وتابع أن “المرور ليس لتنظيم السير فقط وإنما مرتبط بالمحافظة المسؤولة عن الحمولات بالطرق العامة ومرتبط بامانة بغداد والبلديات والنقل الخاص ومديرية الطرق والجسور وباقي الدوائر ذات العلاقة”.

وذكر أن “هناك تقدماً بطيئاً في تأثيث الجسور والمجسرات والانفاق والشوارع ولا توجد حماية للطرق العامة والسريعة وحتى الجزرات الوسطية من اليمين والشمال”، موضحاً أن “هناك تقدماً خجولاً جداً بتأثيث الشوارع وتخطيطها وحمايتها وإنارتها”.

ولفت إلى أن “بعض السائقين ينشغلون بالهاتف النقال ولا يلتزم بالعلامات المرورية؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتكاب مخالفة”.

الطرق المنجزة خلال 2021..



تمثل 0.7% فقط من عدد الكيلومترات التي يحتاجها العراق بالفعل

بلغ طول الطرق المنجزة خلال 2021 بحسب دائرة الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان، 150 كيلو متر، وسط الحاجة المتزايدة في البلاد لانشاء المزيد من الطرق بفعل التزايد المتسارع بعدد السكان فضلًا عن عدد السيارات.

وقال مدير دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان حسين جاسم ان “نشاطات الدائرة توقفت خلال السنوات السابقة بسبب الأزمة المالية والصحية التي تعرضت لها البلاد”، مبيناً انه “في العام 2021 أُنجز ما يقرب من الـ150 كم من الطرق وتأهيل وانجاز أكثر من 10 جسور”.

واضاف، أن “الدائرة لديها اعمال مهمة وكبيرة خلال هذا العام ستنجز، من اهمها طريق (دورة- يوسفية) الذي يعد المنفذ الجنوبي لبغداد، إذ يسهل دخول المحافظات الجنوبية من دون المرور بالمنطقة المزدحمة في الطريق، والمنفذ القديم وهو منفذ علوة الرشيد الذي يعاني من ازدحامات خانقة في الوقت الحاضر”، مشيراً الى أن “هذا الطريق يشكل منفذاً جديداً وانسيابية في الحركة الى حد كبير”.

وتبلغ اطوال الطرق المبلطة في الوقت الحالي اكثر من 50 الف كيلو متر مربع، فيما تبلع عدد السيارات في العراق اكثر من 7 ملايين سيارة، مايعني ان كثافة عدد السيارات في الكيلو متر الواحد تبلغ اكثر من 140 سيارة.

ووفق المعدل العالمي يجب ان يكون عدد السيارات في الكيلومتر الواحد اقل من 100 سيارة، وبما ان عدد السيارات في العراق يبلغ 7 ملايين سيارة، فلتحقيق هذا المعدل، يجب ان يكون طول الطرق في العراق تبلغ 70 الف كيلومتر على الاقل، مايعني ان العراق يحتاج الان 20 الف كيلومتر من الطرق الجديدة المبلطة.

وانجزت دائرة الطرق والجسور خلال العام الماضي 2021، 150 كيلومتر فقط، وهو مايمثل 0.7% من الحاجة الكلية التي يجب اضافتها والبالغة 20 الف كيلومتر جديد من الطرق.

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