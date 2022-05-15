2022/05/15 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة طفل نتيجة العبث بسلاح والده، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلاً تولد 2012 أصيب نتيجة عبثه بسلاح والده الذي يعمل ضابطاً في جهاز المخابرات، وذلك داخل منزله ضمن شارع البدالة في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة طفل برصاص سلاح والده في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة طفل برصاص سلاح والده في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).