القانون بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قاون الدعم الطارئ: التحالف الثلاثي بزاوية ضيقة

2022/05/15 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار ، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء مشروع قانون الأمن الغذائي سيساهم بعودة الحوارات بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.وقال كسار في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التحالف الثلاثي كان يعتمد على قانون الامن الغذائي كبديل للموازنة لذلك لا يرى ضرورة في الإسراع بتشكيل الحكومة".وأضاف، أنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بالغاء القانون اصبح التحالف الثلاثي في زاوية ضيقة وبالتالي اصبحت مسألة تشكيل الحكومة امر ملح جدا وضروري".

وتابع كسار أن "التحالف الثلاثي لن يستطيع تشكيل الحكومة دون الانفتاح على الإطار التنسيقي لأنه يمتلك 145 مقعداً نيابياً مع حلفائه لذلك فإن الأيام القادمة ستشهد عودة الحوارات بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة بالطريقة الصحيحة".

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