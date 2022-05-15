هجوم إرهابي يستهدف نقطة أمنية للشرطة في كركوك

2022/05/15 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

نفذ عناصر.تنظيم داعش الارهابي.



اليوم الاحد، هجوما على نقطة عسكرية في كركوك.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "لعناصر داعش استهدفوا نقطة عسكرية تابعة لـ اللواء الثاني شرطة اتحادية مابين داقوق و وادي زغيتون بمحافظة كركوك بحسب مصدر امني".

الى ذلك اكدت قيادة المقر المتقدم انها تنفذ في وادي ابو خناجر ( قرية الگبة ).

وقالت في بيان، انه "تم قتل ٢ من الدواعش وتدمير ٢ مضافة كبيرة والاستيلاء على الاعتدة والمعدات المتواجدة في داخله ".

واضافت ان " الاشتباكات اسفرت عن استشهاد احد المقاتلين".

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