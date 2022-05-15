2022/05/15 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، اليوم الاحد، بشأن حقوق المواطن العراقي.

وقال العذاري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا".

وأكد: "سنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق لرئيس الكتلة الصدرية يخص حقوق المواطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق لرئيس الكتلة الصدرية يخص حقوق المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).