بث جريمته مباشرة.. واستسلم للشرطة بعد قتله ما لا يقل عن 10 أشخاص

2022/05/15 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الادعاء العام بايتون جيندرون، 18 عامًا، المشتبه به بإطلاق النار في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، بالقتل من الدرجة الأولى بعد اتهامه بقتل 10 أشخاص داخل وخارج سوبر ماركت.وتحقق وزارة العدل الأمريكية في إطلاق النار "باعتباره جريمة كراهية وعملاً من أعمال التطرف العنيف بدوافع عنصرية"، وفقًا لبيان صادر عن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند.وقد دافع جيندرون عن نفسه بأنه غير مذنب.

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