رئيس الكتلة الصدرية: مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا

2022/05/15 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الأحد، أن مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا.

وذكر العذاري في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا، وسنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها".

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