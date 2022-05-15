الهجرة والمهجّرين تحصي عدد الأسر العائدة الى صلاح الدين

2022/05/15 | 18:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واخ

أحصت وزارة الهجرة والمهجرين فرع صلاح الدين، اليوم الأحد، عدد الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير فرع الهجرة في صلاح الدين خالد محجوب لـ (واخ) إن “وزارة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين قامت بتوفير 100 كرفان للعائلات التي تهدّمت منازلها”.

وأكد أن “هناك تنسيقا عاليا مع منظمات الأمم المتحدة، لتوفير هذه الخدمات للعائدين، ومستمرين في تقديم المساعدات الإغاثية بشكل دوري، لغرض تشجيع هذه العائلات على العودة لمناطق سكناهم”.

وأضاف أن “موانع عودة العائلات النازحة تمكن في توفير الخدمات المعدومة في هذه المناطق، إضافة الى إن أغلب دور هذه المناطق مهدمة بالكامل”، لافتاً إلى أن “هذه العائلات في حال عودتها تحتاج الى توفير فرص عمل”.

وأشار محجوب إلى أن “عدد العائلات التي عادت إلى محافظة صلاح الدين والمسجلة في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين فرع صلاح الدين بلغت 89,500 “، مبيناً أن “المتبقين من هذه العائلات موجودين في مخيمات السليمانية آشتي وعربد وكذلك في أربيل”.

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