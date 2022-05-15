عدو التدخين وصاحب

2022/05/15 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الأحد، الكاتب الصحفي صلاح منتصر، بعدما نُقل منذ أيام إلى العناية المركزة نظرًا لتعرضه لوعكة صحية.

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