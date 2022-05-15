2022/05/15 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ميسان جنوبي العراق،

اليوم الأحد، الإطاحة باحد "أكبر" تجار

المخدرات بحوزته 4 كغم من مادة

الكريستال.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز سيطرة الحولي

الجنوبي بالاش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته 4 كغم "كريستال".. الإطاحة بأحد "أكبر" تجار المخدرات جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته 4 كغم "كريستال".. الإطاحة بأحد "أكبر" تجار المخدرات جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).