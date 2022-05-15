الأمن يشتبك مع داعش ويقتل عنصرين منهم في كركوك

2022/05/15 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع اشتباك بين القوات الأمنية وعناصر داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية في قيادة المقر المتقدم بكركوك تشتبك مع عناصر داعش ضمن قرية ابو خناجر".وأشار إلى أن الاشتباك أسفر لغاية اللحظة، عن "مقتل عنصرين من داعش والاستيلاء على اعتدة ومعدات"، مبيناً أن "الاشتباك أسفر أيضاً عن مقتل أحد منتسبي القوات الأمنية".

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