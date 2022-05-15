إحباط هجوم كركوك واستشهاد أحد المنتسبين

2022/05/15 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستشهاد عنصر أمني، بإحباط هجوم إرهابي في محافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "إرهابيا قتل، فيما استشهد عنصر امني في احباط هجوم شنه داعش في محيط قرية ابو خناجر قرب ناحية الرياض جنوب غرب كركوك".

وكان مصدر قد قال، لـ(بغداد اليوم)، بوقت سابق اليوم، إن "عناصر داعش استهدفوا نقطة عسكرية تابعة لـ اللواء الثاني شرطة اتحادية مابين داقوق و وادي زغيتون بمحافظة كركوك".

وأضاف المصدر، أن "قيادة المقر المتقدم نفذت في وادي ابو خناجر ( قرية الگبة )، عملية تم خلالها قتل عنصرين من داعش وتدمير مضافتين كبيرتين والاستيلاء على الاعتدة والمعدات المتواجدة في داخله".

وبين، أن "الاشتباكات اسفرت عن استشهاد احد المقاتلين".

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