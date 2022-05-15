2022/05/15 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تعازيه إلى أسرة الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، مُعربًا عن إدانته مقتلها خلال تغطيتها عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك الأردن يعزي أسرة شيرين أبو عاقلة.. ويوجه بمنحة دراسية باسمها للصحفيات الفلسطينيات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك الأردن يعزي أسرة شيرين أبو عاقلة.. ويوجه بمنحة دراسية باسمها للصحفيات الفلسطينيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).