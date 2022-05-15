انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصات بغداد

2022/05/15 | 18:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 148100 دينار عراقي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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