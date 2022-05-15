الوكالة الفرنسية : نسبة البطالة تبلغ 40 بالمائة في ثاني اكبر مدينة عراقية

2022/05/15 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الاحد، ان نسبة البطالة في محافظة نينوى ثاني اكبر مدينة عراقية بلغت حوالي 40 بالمائة حيث تأمل قلة محظوظة في العثور على عمل في معرض توظيف جامعي تحضره شركات فرنسية إلى جانب شركات محلية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن” الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام […]

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