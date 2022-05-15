2022/05/15 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء عملية التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/15 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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