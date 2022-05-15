شاهد بالفيديو.. ارتفاع كبير باسعار اللحوم والاسماك في الاسواق

2022/05/15 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _sUCWTNXWUA

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