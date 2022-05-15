رغم مبادرة المستقلين.. التنسيقي يضع حلاً وحيداً لفك أزمة الانسداد السياسي

2022/05/15 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اقر الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، بعدم وجود أي حلول للانسداد السياسي الحاصل، مبينا ان حلها بالحوار من دون شروط.

وقال النائب عن الاطار محمد الصيهود في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "إيجاد حلول لحالة الانسداد السياسي في العراق، والذي تشهده العملية السياسية منذ اشهر طويلة، يكون من خلال العودة الى طاولة الحوار والتفاهم بين جميع الكتل دون أي شروط مسبقة".

وأضاف انه "لا يمكن إيجاد أي حلول للخروج من الانسداد السياسي دون جلوس جميع الكتل والأحزاب على طاولة الحوار والتفاوض، وتقديم التنازلات من أجل مصلحة العراق العليا، وبخلاف ذلك الازمة سوف تبقى وتتفاقم مع مرور الوقت".

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