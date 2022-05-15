الاعلام الامني تروي تفاصيل هجوم كركوك

2022/05/15 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، تفاصيل هجوم كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تم قتل اثنين من الدواعش خلال عملية امنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك".

وأضافت، ان "العملية تمت باشتراك قطعات اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مع مفارز استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتنسيق مع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك".

وبينت ان "العمليات لازالت متواصلة".

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