بعد فنلندا.. الحزب الحاكم في السويد يعلن دعمه تقديم البلاد طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو

2022/05/15 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد أن تعمل البلاد على تقديم طلب سويدي للانضمام إلى حلف الناتو، وفقًا لبيان على موقع الحزب على الإنترنت.

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