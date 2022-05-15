الشرطة الاتحادية تقتل اثنين من عناصر داعش في كركوك

2022/05/15 | 19:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانا يتحصنان في احدى المستنقعات المائية.

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