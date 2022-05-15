مقترح بتشكيل لجنة نيابية تُعنى بالتحول الرقمي

2022/05/15 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاقترح مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة نيابية متخصصة بالتحول الرقمي في العراق.وأعرب المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن اسفه لغياب مثل هكذا لجنة جوهرية بالرغم من وجود 25 لجنة نيابية دائمية متعلقة باغلب نواحي ادارة الدولة وبنائها، إذ أن الكثير من النواب تحمسوا للدخول إليها".وأضاف، أن "استحداث هكذا لجنة يُشكل ضرورة ملحة وحاجة مهمة للبلد لغرض متابعة ومراقبة مسارات التحول الرقمي في العراق، ومن أجل تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة بمجموعة من التشريعات التي تساهم في الإسراع بعملية التحول الرقمي والحوكمة الالكترونية وفق آليات رصينة ورقابة برلمانية صارمة".وأشار المركز إلى أن " وجود لجنة التحول الرقمي والحوكمة الألكترونية" يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للدول التي تحرص على مواكبة التطور التقني الذي يشهده العالم".وتابع أن "المهمة الأساسية لهذه اللجنة تكمن في تقديم المقترحات القانونية، لتسهيل العقبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعالم الرقمي، إضافةً الى رفد الحكومة بتشريعات تمكنها من أخذ دورها بصورة سريعة في عملية التحول نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي".وشدد المركز على ضرورة أن تكون هذه اللجنة بعيدة كُلّ البعد عن المحاصصة السياسية والتوجهات الحزبية والحصص القومية؛ لأن الاستقلالية ستعزز دورها المهني والموضوعي، مطالبًا بأن يتولى عدد من البرلمانيين المتخصصين إدارتها، وتعيين مستشارين يتمتعون بخبرة كافية في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي والحوكمة الألكترونية.

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