2022/05/15 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c6IctTdQjwM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إجازة زواج تتسبب بفصل موظف بوزارة أمنية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إجازة زواج تتسبب بفصل موظف بوزارة أمنية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).