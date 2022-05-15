مصر تطرح موانئ وفنادق ومشروعات للجيش والنقل في البورصة

2022/05/15 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه سيتم تأسيس شركتين تدمج ضمنهما كبرى الموانئ والفنادق المصرية، وطرح نسب منهما في البورصة.

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