تمدد الإرهاب إفريقيا يفرض التعامل معه بجدية . - سعيد الكحل

2022/05/15 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل تحل الذكرى التاسعة عشرة للعمليات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الاقتصادية ــ الدار البيضاء ــ ليلة 16 ماي 2003 ، ويتجدد معها الوعي بمخاطر الإرهاب على أمن واستقرار الوطن .



لقد خفتت الأصوات التي كانت تتهم الدولة "بفبركة" ملفات الإرهاب بعد أن تيقّن الجميع من صحة المعلومات التي تقدمها الأجهزة الأمنية المختصة ، خصوصا بعد إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ ) سنة 2015.



خلال عقدين من الحرب الدول ......





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