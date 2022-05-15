كارل كاوتسكي والنقابات - محمد الأشقر

2022/05/15 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الأشقر هذا نص من مقالة بعنوان (النقابات والاشتراكية) كتبها كارل كاوتسكي في العام 1901.عنوان النص باللغة الانجليزية: Trades --union--s and Socialismتم تعريب النص من النسخة الإنجليزية على موقع:https://www.marxists.org/archive/kautskyتعريب: محمد الأشقر____________________نوعان من الخصوم في مواجهة ......





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