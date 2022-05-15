2022/05/15 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلورنس_غزلان ـــ " شيرين " كتبوا عنك الكثير وكنتُ الغائبة الحاضرة، لا أعرفك ، لكني بكيتك ....بكيتك لأنك المرأة الجسورة التي حاصرت العدو بجرأتها، بحبها لوطنها بتفانيها في البحث عن الكلمة الصادقة، عن الحقيقة التي تعري ممارسات العدو المحتل لوطنها، منذ أن امتشقتِ سيف الكلمة الصارم ، منذ ان كرستِ عمرك وشبابك لمهنة تحمل الخطورة وتحتاج لمهنية دقيقة ولخبر يأتي من الحواري الضيقة، يعبر عن صمود شعب مضى على صراعه مع عدو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مابين - شيرين أبو عاقلة - وتغريد المحزم: - فلورنس غزلان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مابين - شيرين أبو عاقلة - وتغريد المحزم: - فلورنس غزلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).