مبيعات اسلحة شركة اسبانية الى السعودية والامارات تكشف جرائم الحرب في اليمن

2022/05/15 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشفت تحقيقات جديدة اجرتها منظمات غير حكومية عن مبيعات الأسلحة من إسبانيا وأماكن أخرى في أوروبا واثرها على الحرب الطويلة والدموية مع اليمن ، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين.وذكر موقع تحالف المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ إن “عمليات نقل الأسلحة التي قامت بها شركة […]

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