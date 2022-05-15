النفط العراقي في مهب الريح الكردي.. احتلال ابار باي حسن نموذج

2022/05/15 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تكلمنا كثيرا عن عائديه النفط العراقي

في المناطق المختلف عليها وكذلك في

المناطق التي تقع داخل الإقليم في شمال

العراق، وكيف ان سلطة إقليم شمال العراق

سيطرت على الحقول النفطية والغ

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