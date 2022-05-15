2022/05/15 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد الصدر يقرر التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:18

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يقرر التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يقرر التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).