جامعة عراقية تكرم رئيس تحرير وكالة نون الخبرية لدوره المؤثر في المجتمع (فيديو)

2022/05/15 | 20:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم قسم الصحافة في جامعة اهل البيت (ع)،

بحافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاحد،

عدد من الشخصيات الحكومية والصحفية،

لتأثيرهم في المجتمع العراقي.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان

الاحتفال شهد تكريم محافظ ك

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