الصدر يهدد بالتحول لمعارضة خلال شهر في العراق - عاجل

2022/05/15 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بالتحول لمعارضة خلال شهر.

وقال الصدر في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) إن "بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الثلاثين يوماً".

أدناه نص التغريدة:

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