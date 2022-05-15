2022/05/15 | 21:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d6xhzA3EJJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحثاً عن " الطشة" ..شخص ينشر فيديو له وهو يخرب أحد شوارع محافظة البصرة | أهل_المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحثاً عن " الطشة" ..شخص ينشر فيديو له وهو يخرب أحد شوارع محافظة البصرة | أهل_المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).