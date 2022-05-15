شرطة ميسان تنفذ عملية تطيح بأكبر تاجر المخدرات

2022/05/15 | 21:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ واخ

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية أطاحت بأحد أكبر تجار المخدرات أثناء مروره بسيطرة أمنية، وبحوزته 4 ونصف كغم من الكريستال.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (واخ) ، إنه “بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة، اللواء ناصر لطيف الأسدي، ومتابعة ميدانية من مدير قسم السيطرات والطرق الخارجية العميد خالد عبد الرحمن، تمكنت مفارز سيطرة الحولي الجنوبي إضافة لمشاركة مفارز قسم المخدرات، من اعتقال أحد أكبر تجار المخدرات وبحوزته اربع كغم ونصف الكيلو من مادة الكريستال المخدرة”.

وأضافت، أن “العملية نوعية أستندت على معلومات دقيقة، وقد باشرت مفارزنا المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً”.

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