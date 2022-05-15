بوتين يحيي ذكرى هزيمة النازية عبر تطبيق الأساليب النازية في أوكرانيا! - تامر خرمه

2022/05/15 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه في الثامن والتاسع من أيار احتفلت شعوب أوراسيا بالانتصار على النازية، التي جسدت حرب الاحتلال، والدمار، والبربرية العنصرية، وارتبطت بقصف المدن، وحصار لينينغراد، ومعسكرات الاعتقال، والإبادة الجماعية للشعوب “الدنيا”.



واليوم بات غزو نظام بوتين لأوكرانيا نسخة مقيتة من البربرية النازية.



وكمفارقة قاسية، يحيي بوتين في موسكو ذكرى ذلك الانتصار التاريخي على هتلر.



وهكذا، يحاول بوتين التستّر على فظائعه ......





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